Беспроводные наушники Shure AONIC 215 True Wireless Gen 2

Компания Shure представила свои новые беспроводные наушники Shure AONIC 215 True Wireless Gen 2. Благодаря модульной конструкции адаптеры можно подключать к любым другим проводным наушникам, использующим разъем MMCX. Благодаря разъему MMCX наушники можно подключить по кабелю с разъемом MMCX и использовать в проводном режиме.

Наушники AONIC 215 TW2 имеют степень защиты IPX4. AONIC 215 TW2 поддерживает подключение по Bluetooth 5.0. Они поддерживают кодеки SBC, AAC и Qualcomm aptX. Функциональность сопряжения нескольких устройств отсутствует. Интерфейс наушников с приложением Shure Play, доступным на iOS и Android. С помощью приложения вы можете выполнять такие действия, как регулировка работы элементов управления на боковой панели, обновление прошивки и настройка эквалайзера. Приложение также является музыкальным проигрывателем, и через него можно воспроизводить любые локальные аудиофайлы.

В комплекте с наушниками также идет защитный зарядный чехол для переноски. Корпус закрывается на молнию вместо магнитной защелки как у многих производителей. Внизу корпуса расположился порт для зарядки. Также есть кнопка, чтобы увидеть статус заряда кейса. К сожалению, несмотря на размер, чехол не поддерживает беспроводную зарядку.