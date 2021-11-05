Беспроводные наушники Shure AONIC FREE

Shure объявила о выпуске своих новых беспроводных наушников Shure AONIC FREE. Видео дает нам представление о дизайне и некоторых функциях новых беспроводных наушников, которые обеспечивают до 21 часа воспроизведения.

Разработанный на основе многолетнего опыта поддержки легендарных исполнителей, AONIC FREE обеспечивает чистый звук студийного качества с глубокими басами. Этот лучший в своем классе звук обеспечивается комбинацией усилителя и драйвера премиум-класса, которая была тщательно протестирована и настроена вместе, обеспечивая беспрецедентное качество прослушивания с учетом предпочтений пользователя. В мире, где ожидается персонализация, слушатели могут выразить свою музыкальную идентичность, настроив свое звучание с помощью настраиваемого многополосного эквалайзера и предустановок приложения ShurePlus Play.
Комментарии и отзывы Shure AONIC FREE
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