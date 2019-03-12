Беспроводные наушники Skullcandy Push

Компания Skullcandy представила свою первую пару беспроводных наушников Push.

Наушники, являются ответом компании на Apple AirPods и Samsung Galaxy Buds, которые недавно были анонсированы. Говоря о технических характеристиках, наушники Skullcandy Push имеют уникальный дизайн, который, как утверждает компания, исключает потерю сигнала. Skullcandy Push работает по технологии Bluetooth 4.2 и совместим с устройствами iOS и Android. Аксессуар предлагает набор функций управления мультимедиа, включая вызов, отслеживание и регулировку громкости, а также активацию встроенного помощника телефона одним нажатием кнопки. Наушники обеспечивают до 12 часов автономной работы. Стоимость наушников составляет 143 доллара.