Беспроводные наушники Sonos Ace оценили в 500 евро

Компания Sonos пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Ace, которая оценена в США в 450 долларов, а в Европе в 500 евро. Новинка характеризуется системой активного шумоподавления, премиальными материалами, временем автономной работы до 30 часов, поддержкой быстрой зарядки, позволяющей за три минуты зарядить наушники на три часа воспроизведения, массой 312 граммов, поддержкой aptX Adaptive, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.4, подключением к звуковой панели Sonos. Также отметим нескладную конструкцию и физические кнопки для управления.