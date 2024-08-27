Беспроводные наушники Sony WF-C510 оценили в 60 долларов

Компания Sony пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью WF-C510, которая получила 6-миллиметровые динамические драйвера. Новинка также характеризуется поддержкой Bluetooth Multipoint для одновременного сопряжения с двумя устройствами, приложением Sony Headphones Connect для настройки звука, технологией DSEE для высококачественного сбалансированного звука от низких до высоких частот, автономностью до 11 часов или до 22 часов с зарядным футляром, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 60 минут работы), защитой от пота и дождя в соответствии со степенью IPX4, а также черной, белой, синей и желтой расцветками. Наушники станут доступны для покупки в сентябре по цене в 60 долларов.

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