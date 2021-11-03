Беспроводные наушники Sony WFXB700L

Sony представил новую пару беспроводных наушников Sony WFXB700L.

Наслаждайтесь глубоким звуком EXTRA BASS в беспроводных наушниках. Sony WFXB700L обеспечат до 18 часов автономной работы и быструю зарядку. Эргономичная конструкция с тремя фиксаторами обеспечивает надежную фиксацию, а конструкция IPX4 обеспечивает длительное звучание в дождливую погоду. Наушники WFXB700L имеют эргономичную конструкцию, контактируя с тремя разными точками уха, обеспечивая надежную и удобную посадку. Простое нажатие кнопки соединит вас с голосовым помощником вашего смартфона. Беспроводные наушники Sony WFXB700L доступны по цене 129,99 долларов.
Комментарии и отзывы Sony WFXB700L
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