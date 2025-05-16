Беспроводные наушники Sony WH-1000XM6 оценили в 450 евро

Компания Sony объявила о выпуске флагманских наушников WH-1000XM6, которые могут похвастаться улучшенной системой шумоподавления. Новинку оснастили HD-чипом шумоподавления QN3 с двенадцатью микрофонами для точного и адаптивного шумоподавления в режиме реального времени, учитывающего даже давление воздуха, динамиком с куполом из жесткого композитного материала на основе углеродного волокна, уникальной конструкцией звуковой катушки, поддержкой аудио Hi-Res Audio и кодека LDAC, технологией DSEE Extreme с Edge-AI для масштабирования сжатых музыкальных файлов, оголовьем из веганской кожи, асимметричной конструкцией, фирменным комплектным чехлом, автономностью до 40 часов и тремя расцветками. Наушники станут доступны для покупки на европейском рынке до конца месяца по цене в 450 евро.