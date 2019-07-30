Беспроводные наушники Soul True Wireless ST-XX

Компания Soul представила новое дополнение в линейке, беспроводных наушников. True Wireless ST-XX являются одним из самых экономичных вариантов. Полностью беспроводные наушники были разработаны для прослушивания на ходу, будь то тренировка в тренажерном зале, бег на тротуаре или поход на пляж. Они оснащены защитой от атмосферных воздействий IPX5, для защиты от пота и дождя, а также имеется Bluetooth 5.0. Наушники ST-XX подходят не только для спортсменов, но и для студентов. Они могут работать около шести часов без подзарядки, чехол для зарядки, поставляется с гарнитурой. Чехол функционирует не только как аккумулятор для портативных наушников, но и как простой способ защитить их во время путешествий. Доступен в шести различных цветах и зарядный чехол, также поставляется в этом цвете.