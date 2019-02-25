Беспроводные наушники TWS-наушники JDZZBT02

JDZZBT02 поставляются вместе с кейсом, служащим для хранения и подзарядки. Они подключаются к смартфону по Bluetooth 5.0, а это значит, что у них увеличенный радиус действия и сниженное энергопотребление. По заверениям производителя, наушники могут проработать 3,5 часа от одного заряда и до 15 часов при подзарядке от чехла. Имеется защита по стандарту IPX5, так что их можно использовать в дождь или во время интенсивных тренировок. Встроенный микрофон позволяет отвечать на входящие звонки.Стоимость наушника составит 31 доллар.