Беспроводные наушники Toreto TODS

Toreto, популярная своими аксессуарами, выпустила беспроводные наушники TODS. Эти наушники устойчивы к поту и позволяют слушать музыку без перерыва до 4 часов без подзарядки. Можно выбрать три разных размера бутонов.

Футляр имеет магнитное зарядное устройство, что устраняет необходимость носить отдельный зарядный кабель и позволяет заряжать наушники три раза. Время ожидания 80 часов. Наушники имеют технологию распознавания «прикосновения» для переключения треков. Они также поставляются со встроенным микрофоном, который также позволяет управлять звонками. Toreto TODS доступен в классическом черном цвете по цене $63.