Беспроводные наушники Treblab Z2s с автономной работой до 35 часов

Компания Treblab выпустила новые беспроводные наушники Treblab Z2s.

Эти наушники разработаны с высокопроизводительными 40-миллиметровыми динамиками и неодимовой подложкой, Z2s производят звук с глубоким погружением, который дополняется технологией TREBLAB Sound2.0 с aptX и активным шумоподавлением, что дает вам возможность фильтровать внешние отвлекающие факторы. Они имеют гладкий, эргономичный дизайн и колоссальные 35 часов автономной работы, что делает Z2 отличным выбором для работы, поездок на работу и даже для поездок на дальние расстояния. Стоимость беспроводных наушников Treblab Z2s составляет 260 долларов, но если вы закажите их прямо сейчас, то стоимость вам обойдется всего 79 долларов.