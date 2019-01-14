Анонсированы беспроводные наушники UBON BT-5750 Light Up с уникальной светоизлучающей системой и сроком автономной работы до 15 часов.

Компания утверждает, что наушники имеют легковесный дизайн и мягкую текстуру для комфортного длительного использования. UBON BT-5750 Light Up может похвастаться возможностью подключения Bluetooth 4.0 и уникальным функционированием светодиода. Помимо подключения Bluetooth, он также имеет 3,5-мм разъем для проводного подключения и поддержку встроенного микрофона. Стоимость наушников составляет 45 долларов.