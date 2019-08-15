Беспроводные наушники WF-1000XM3

Среди дополнительных возможностей Sony WF-1000XM3 — чип NFC для быстрого сопряжения со смартфоном, режим Quick Attention для снижения громкости при разговоре, поддержка голосового помощника Google и функция Wearing Detection, которая ставит трек на паузу при снятии одного из наушника и возобновляет, когда он помещен обратно в ухо. Произвести настройку звука, шумоподавления и жестов для сенсорного управления можно через мобильное приложение Sony Headphones Connect. Благодаря использованию модуля Bluetooth 5.0 модель отличается низким энергопотреблением и способна проработать до 8 часов на одном заряде. При включении функции шумоподавления время автономной работы составит до 6 часов, а с учётом ёмкости аккумулятора зарядного кейса — до 24 часов.Для повышения качества звучания MP3-файлов предусмотрена технология Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX), которая «подтягивает» сжатый формат к стандартам аудио высокого разрешения. Наушники поддерживают кодеки SBC и AAC, список профилей Bluetooth включает A2DP, AVRCP, HFP и HSP. Технология одновременной передачи звука на оба наушника повышает качество соединения и уменьшает время задержки сигнала.Новинка построена на базе процессора QN1e с поддержкой технологии активного шумоподавления Dual Noise Sensor. Принцип её работы — захват внешних помех с помощью двух микрофонов и создание инвертированной волны, которая нейтрализует посторонние звуки. Под «капотом» модели разместились 6-мм драйверы на неодимовых магнитах при поддержке встроенного ЦАП с усилителем, способного обработать 24-битный аудиосигнал. Несмотря на компактные габариты, частотный диапазон наушников не обрезан: их «охват» составляет от 20 Гц до 20 кГц.О стоимости новинки пока неизвестно.