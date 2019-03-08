Гонконгская фирма WK Life выпустила в Индии беспроводные наушники WK Life BD370.

Они отличаются эргономичным дизайном, хорошей резервной батареей и возможностью всестороннего подключения. Что касается набора функций, беспроводные наушники BD370 способны воспроизводить до 8-10 часов без подзарядки. Беспроводные наушники WK Life BD370 имеют три кнопки, которые включают кнопку «плюс» и «минус» для изменения громкости и дополнительную кнопку вызова. Кнопка вызова может использоваться для приема или отключения вызова, воспроизведения и приостановки музыки, а также в качестве кнопки питания для включения и выключения наушников. Компания оценила наушники в 30 долларов.