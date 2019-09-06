Беспроводные наушники четвертого поколения за $ 200 - Jabra Elite 75t

2019-09-06, Автор - Anna; Продукт - Jabra Elite 75t; [54]
Компания Jabra выпустила беспроводные наушники четвертого поколения Elite 75t. По сравнению с Elite 65t, новые беспроводные наушники имеют на 20% меньший дизайн и на 50% больше время автономной работы.

Более компактная форма вкладышей обеспечивает лучший комфорт и надежную посадку. Elite 75t также обеспечивает до 7,5 часов автономной работы и до 28 часов с зарядным чехлом. Наушники поддерживает быструю зарядку USB-C. Вариант беспроводной зарядки будет представлен позже. Jabra Elite 75t можно приобрести за $ 199,99 с 1 ноября.

Комментарии и отзывы Jabra Elite 75t
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