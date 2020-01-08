Беспроводные наушники для сна: Amazfit ZenBuds

2020-01-08, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Amazfit ZenBuds; [104]
Компания Huami представила на выставке CES 2020 беспроводные наушники Amazfit ZenBuds.

Это беспроводные наушники не для слушания музыки, а для обеспечения комфортного сна.

Наушники оснастили звукоизоляции, а также датчиком ЧСС и функцией отслеживания положения тела и мониторинга сна.

Наушники Amazfit PowerBuds воспроизводят специальные успокаивающие звуки для того, чтобы пользователь быстрее заснул. Также наушниках есть будильник, который не потревожит рядом спящих людей. Внутри установлены аккумуляторы, которые обеспечивают до 12 часов автономности.

Наушники начнут продавать ближе к середине 2020 года, а по какой цене к сожалению информации нет.

Комментарии и отзывы Amazfit ZenBuds
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