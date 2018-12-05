Беспроводные наушники для занятием спортом от Meizu

Meizu представила беспроводные наушники Meizu Pop, это более дешевая версия Airpods от Apple, созданная специально для занятий спортом. Ушные вкладыши весом 5,8 грамма имеют эргономичную изогнутую внешность, которая не позволяет им выпасть из ушей во время экстремальных занятий. Meizu Pop также сертифицирован IPX-5, поставляются с сенсорными функциями, которые позволяют пользователям менять дорожки, управлять громкостью, отвечать на вызовы и активировать помощник голоса.

Устройство оснащено аккумулятором мощностью 85 мАч, который предлагает три часа воспроизведения. Вы получаете дополнительные 12 часов воспроизведения от зарядного футляра на 700mAh, который оснащен функцией беспроводной зарядки.

Meizu Pop может быть сопряжен с смартфоном по Bluetooth версии 5.2 и предлагает оптимизированный и сбалансированный звук, через диафрагму Graphene. Новинка оценена в 5600 рублей и будут доступна исключительно на Amazon.