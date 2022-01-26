Беспроводные наушники final ZE3000 поступили в продажу

Японский бренд Hi-Fi-аудио final объявил о выпуске беспроводных наушников final ZE3000.

final ZE3000 оснащен новейшим стандартом Bluetooth 5.2 с поддержкой кодеков вплоть до адаптивного aptX. Корпус наушников имеет влагозащиту IPX4, а в наушниках используется сенсорное управление. Срок службы final ZE3000 достигает 7 часов и до 35 часов с зарядным чехлом. В ZE3000 используется новая «система демпфирования f-LINK», которая оптимизирует давление в акустическом пространстве внутри корпуса наушников для создания звука, эквивалентного проводным наушникам.

Модель доступна в черном и белом цветовом исполнении по цене 139 долларов.