Беспроводные наушники с Bluetooth 5.1 и активным шумоподавлением - FreeBuds 3 от Huawei

На выставке IFA 2019 Huawei показала свою новую пару настоящих беспроводных наушников FreeBuds 3.

По своей конструкции они выглядят как AirPods от Apple, но поставляются с ANC, чтобы блокировать окружающий шум. Они также оснащены встроенным чипом для более стабильной беспроводной связи и увеличения времени автономной работы.

Заявленная автономность FreeBuds 3 равна 4 часам, а вместе с футляром показатель составляет 20 часов. Есть поддержка беспроводной зарядки. Freebuds 3 будет доступен в октябре в черном и белом цвете.