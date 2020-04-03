Беспроводные наушники с шумоподавлением AKG N4000

Компания AKG представила новые беспроводные наушники N4000.

Беспроводные наушники AKG N4000 получили динамики диаметром 8.2 мм и систему активного шумоподавления с функциями Ambient Aware и TalkThru. Благодаря этим функциям, можно слышать окружающие звуки, не доставая наушники из ушной раковины.

Сам корпус наушников защищен от воды по стандарту IPX7. Наушники не боятся не дождя и погружения в воду до глубины 1 метра.

Управление наушниками производится через сенсорные кнопки на наушниках, также есть поддержка голосовых помощников Bixby, Siri и Google Assistant.

Одного заряда аккумуляторов хватит на 6 часов работы или прослушивания музыки, до 5 часов работы при включенном активного шумоподавления. Также автономность можно увеличить еще до 6 часов, благодаря зарядному кейсу, который идет в комплекте.

Продаваться будут наушники за 190-200 долларов.