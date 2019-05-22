Беспроводные наушники с активным шумоподавлением - Jabra Elite 85h за $ 300

За последние несколько лет активное шумоподавление и беспроводное соединение в наушниках были сферой деятельности Sony и Bose. Тем не менее, датский производитель аудиооборудования Jabra выпустил беспроводные наушники с активным шумоподавлением Jabra Elite 85h. Они является самым дорогим продуктом в текущей линейке компании, а также наиболее технологически продвинутыми.

Jabra Elite 85h имеют возможность подключения Bluetooth 5.0, а также возможность подключения через разъем 3,5 мм. Наушники заряжаются через порт USB Type-C, с заявленным временем автономной работы 36 часов при использовании активного шумоподавления и 41 час с отключенным ANC. Гарнитура имеет 40-мм драйверы и восемь микрофонов, четыре из которых предназначены исключительно для вызовов, два для шумоподавления и два гибридных микрофона, которые дополнительно используются в обоих случаях.

Наушники дополнительно оснащены технологией SmartSound, которая автоматически адаптирует звук и активное шумоподавление в зависимости от окружения пользователя. Они имеют класс защиты IP52 для защиты от пыли и воды и могут использоваться с приложением Jabra Smart Sound +, которое позволяет дополнительно настраивать параметры наушников. Наушники доступны в черном, титановом черном, золотисто-бежевом и темно-синем за $ 300.