Беспроводные наушники со складной конструкцией - Toreto Flexo

2019-05-23, Автор - Anna; Продукт - Toreto Flexo; [89]
Toreto выпустила свою новую беспроводную гарнитуру Bluetooth 5.0 для индийского рынка под названием Flexo. Наушники имеют складную конструкцию и их можно легко сложить и повесить на поясную петлю ваших джинсов, футболку или убрать в карман, не опасаясь причинения какого-либо ущерба.

Еще одна удивительная особенность Flexo состоит в том, что у него есть выдвижные вкладыши. Гарнитура имеет одну кнопку для каждой функции, что делает ее чрезвычайно простой в управлении. Есть многофункциональная кнопка, которая позволяет принимать или отклонять вызовы, не касаясь смартфона.

Что касается звука, Toreto Flexo предлагают поразительный объемный звук с тяжелыми басами и 10 часов непрерывной музыки. Также есть функция шумоподавления, которая позволяет легко отрегулировать окружающий шум. Toreto Flexo защищен от пота, хотя нет официального рейтинга IP. Новинка поставляется в черном цвете с годовой гарантией по цене 2299 рупий.

Комментарии:
Обзор Intel MEMPEK1W016GAXT. SSD или Opt...
Обзор Intel MEMPEK1W016GAXT. SSD или OptТестируемый сегодня Intel Optane был представлен уже два года назад. Но отдельно эту технологию в рамках ...
Создатели Metro Exodus уже работают над ...
Создатели Metro Exodus уже работают над Еще не все геймеры успели наиграться в Metro Exodus, а украинская студия 4A Games уже работает над новы...
Redmi K20 появился на первых качественны...
Redmi K20 появился на первых качественныДо анонса флагманского смартфона Redmi K20 остаются считанные дни, тем не менее в сети продолжают появлят...
Браузер Tor официально появился на Andro...
Браузер Tor официально появился на AndroПроект Tor наконец-то вышел из бета-версии и начал стабильно работать на Android. ...
В преддверии запуска 28 мая появились оф...
В преддверии запуска 28 мая появились офRedmi K20 дебютирует в Китае 28 мая. Суббренд Xiaomi Redmi подтвердил, что новый флагман выйдет с градиен...
OnePlus 3T и OnePlus 3 получают долгожда...
OnePlus 3T и OnePlus 3 получают долгождаПользователи OnePlus 3 и OnePlus 3T наконец-то получают обновление Android Pie. Обновление приходит с бол...
Samsung представила беспроводной зарядны...
Samsung представила беспроводной зарядныSamsung объявила о выпуске двух новых интересных устройств, Wireless Power Bank и Wireless Charging Duo P...
Ультрабюджетный смартфон ZTE Blade A5 20...
Ультрабюджетный смартфон ZTE Blade A5 20Компания ZTE дала старт российским продажам бюджетного смартфона ZTE Blade A5 2019, который оценен в 6490...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Lenovo Ideapad 330-15ARR. Ноутбук на все случаи жизни Обзор Lenovo Ideapad 330-15ARR. Ноутбук на все случаи жизни
Сравнение камер смартфонов Xiaomi Mi 9 и Redmi Note 7Сравнение камер смартфонов Xiaomi Mi 9 и Redmi Note 7
Обзор GZ electronics LoftSound GZ-55. Недорогая и компактная колонкаОбзор GZ electronics LoftSound GZ-55. Недорогая и компактная колонка
Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 StormX OC (NE51660S18J9-165F)Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 StormX OC (NE51660S18J9-165F)
Обзор Actenzo P3RS. Умный браслет с функцией ЭКГОбзор Actenzo P3RS. Умный браслет с функцией ЭКГ
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q Serie...
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q SerieМы привыкли жаловаться на то, что современные компактные компьютеры слишком уж дорого стоят и не дают той...
Обзор Tap Tycoon. Кликай и зарабатывай...
Обзор Tap Tycoon. Кликай и зарабатывайДовольно часто разработчики мобильных игр делают свои новинки в жанре кликеров, ведь это самый доступный ...
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении ...
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении Пока один блокбастер «Мстители. Финал» уже отгремел, а второй «X-Men: Темный Феникс» еще не вышел, чем ...
Предварительный обзор DJI Osmo Action. К...
Предварительный обзор DJI Osmo Action. КНа рынке экшн-камер уже есть несколько крупных игроков, которые заняли свою нишу, привлекли фанатов и теп...
Обзор Factory Inc. Классная казуальная и...
Обзор Factory Inc. Классная казуальная иВ последнее время разработчики игровых проектов стали все чаще и чаще обращать внимание на казуальные игр...
«Умный дом» Life Control обрел нового вл...
«Умный дом» Life Control обрел нового вл Системы типа «Умный дом» уже довольно давно присутствуют на российском рынке, но, не смотря на все усил...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит св...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит свМногие пользователи ошибочно полагают, что на современном рынке можно купить достойный смартфон только за...
Обзор AdVenture Comunist. Печальная исто...
Обзор AdVenture Comunist. Печальная истоС игрой AdVenture Comunist получилась очень странная история, так как лично мне она не понравилась, но и ...
Предварительный обзор One Mix 3 Yoga. Оч...
Предварительный обзор One Mix 3 Yoga. ОчВ последнее время на рынке ноутбуков наблюдается серьёзный застой — производители не делают ничего нового...
Обзор Idle Mafia. Виртуальный бандитизм...
Обзор Idle Mafia. Виртуальный бандитизмИгры в жанре Idle очень хороши для убивания времени — вроде сел на пару минут проверить свои бизнесы и вс...
Предварительный обзор Sony Xperia Ace. К...
Предварительный обзор Sony Xperia Ace. КДовольно давно на просторах интернета можно было заметить обсуждения относительно того, что компания Sony...
Предварительный обзор Corsair Vengeance ...
Предварительный обзор Corsair Vengeance В последнее время полноценные готовые компьютеры стали более популярными. Все дело в том, что игры стали ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor