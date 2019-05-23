Беспроводные наушники со складной конструкцией - Toreto Flexo

Toreto выпустила свою новую беспроводную гарнитуру Bluetooth 5.0 для индийского рынка под названием Flexo. Наушники имеют складную конструкцию и их можно легко сложить и повесить на поясную петлю ваших джинсов, футболку или убрать в карман, не опасаясь причинения какого-либо ущерба.

Еще одна удивительная особенность Flexo состоит в том, что у него есть выдвижные вкладыши. Гарнитура имеет одну кнопку для каждой функции, что делает ее чрезвычайно простой в управлении. Есть многофункциональная кнопка, которая позволяет принимать или отклонять вызовы, не касаясь смартфона.

Что касается звука, Toreto Flexo предлагают поразительный объемный звук с тяжелыми басами и 10 часов непрерывной музыки. Также есть функция шумоподавления, которая позволяет легко отрегулировать окружающий шум. Toreto Flexo защищен от пота, хотя нет официального рейтинга IP. Новинка поставляется в черном цвете с годовой гарантией по цене 2299 рупий.