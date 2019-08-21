Беспроводные спортивные наушники JBL Reflect Flow

Компания JBL объявила о выпуске беспроводной гарнитуры Reflect Flow. По словам производителя, наушники должны гарантировать 30 часов прослушивания и оснащены аудио технологиями TalkThru и Ambient Aware. TalkThru дает возможность заглушать музыку и усиливать голоса одним нажатием кнопки, а в режиме Ambient Aware можно слышать фоновые шумы для дополнительной осведомленности об окружающей среде. Также имеется легкий доступ к голосовому помощнику. Удерживая кнопку, можно попросить Google или Siri, например, увеличить или уменьшить громкость.

Модель JBL Reflect Flow доступна в черном и голубом цвете и поставляется с эргономичными силиконовыми ушными вкладышами и тремя размерами усилителей Freebit для размещения внутри уха. Рекомендованная розничная цена составляет 149 евро.