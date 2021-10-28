Беспроводные стереонаушники Peacock Flight ручной работы

Linsoul вместе с Peacock Audio представили Peacock Flight - превосходный набор беспроводных наушников ручной работы.

Каждое устройство Peacock Flight изготавливается вручную от начала до конца, от процесса формования корпуса до подключения динамиков. Это уникальный дизайн, который превращает наушники в настоящее произведение искусства, единственное в своем роде. Процесс проектирования и настройки выполняется тщательно, а строгое тестирование каждого компонента динамика обеспечивает высочайшую точность и контроль качества.

Акустические характеристики наушников всегда стоят на первом месте. Peacock Flight, оснащенный чипсетом, совместимым с Qualcomm aptX HD, поддерживает кодеки aptX, что обеспечивает кристально чистый звук с чрезвычайно низкой задержкой. Более того, чипсет Qualcomm QCC3040 Bluetooth обеспечивает стабильное соединение для достижения наиболее четкого соединения и прослушивания. Вдобавок ко всему, Peacock Flight также оснащен новейшей технологией Clear Voice Capture (CVC) 8.0 от Qualcomm, которая представляет собой алгоритм шумоподавления, который эффективно отфильтровывает фоновый шум для снижения до 30 дБ нежелательного окружающего звука во время телефонных звонков. Благодаря точному расчету положения вызывающего абонента по отношению к звукам окружающей среды, CVC 8.0 обеспечивает передачу чистого звука для более четких и слышимых вызовов.