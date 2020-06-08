Беспроводной пылесос Dyson V8 Slim весом всего 2,15 кг

Компания Dyson пополнила семейство беспроводных пылесосов новым участником под названием V8 Slim. Это самый легкий беспроводной пылесос от Dyson весом всего 2,15 кг с новой чистящей головкой, которая на 40% тоньше и легче.

В комплект входит новый щелевой инструмент Light-Pipe со встроенным светодиодным освещением, чтобы вы могли лучше видеть. Несмотря на уменьшение размера, производитель заявляет, что нет никаких компромиссов в производительности. Цифровой двигатель V8 развивает скорость до 110 000 оборотов в минуту и производит всасывание до 115 Вт.

V8 Slim может проработать до 30 минут в режиме мощного всасывания и с подключенной моторизованной головкой. Dyson V8 Slim теперь доступен в двух конфигурациях: V8 Slim Fluffy + и V8 Slim Fluffy. Вся разница между ними - это количество поставляемых аксессуаров. Dyson V8 Slim Fluffy + в максимальной комплектации оценен в $ 599.
Комментарии и отзывы Dyson V8 Slim Fluffy +
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