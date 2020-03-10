Бестселлер Xiaomi Mi 9 подешевел в России

Компания Xiaomi дала старт новой акции, по которой её смартфоны стали предлагаться по сниженной цене на официальном сайте. Например, популярный прошлогодний флагман Xiaomi Mi 9 можно купить за 26 тысяч рублей вместо прежних 35 тысяч. Акции продлится до 15 марта.

Напомним, что выпущенный год назад Xiaomi Mi 9 оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, тройной основной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 разрешением 48 Мп и объектива с углом обзора 79° и максимальной диафрагмой F/1,75, 16 Мп вспомогательным широкоугольным и еще одним вспомогательным 12 Мп модулем для двухкратного оптического зума, фронтальной камерой на 24 Мп, а также аккумулятором на 3300 мАч.