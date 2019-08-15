Бета iOS 13 раскрыла дату анонса новых iPhone

По мере приближения сентября в сети появляется все больше слухов о новых смартфонах Apple. И вот бета-версия iOS 13, возможно, раскрыла дату презентации новинок.

Итак, намек нашли в скриншоте в iOS 13 Beta 7 под названием HoldForRelease («придержать до релиза»). На изображении — календарь и дата 10 сентября, вторник. И это действительно будет вторник — любимый для Apple день осенних презентаций.

Также вполне вероятно и число. Два года подряд презентации проходили 12 сентября, в 2016 году iPhone 7 дебютировал 7 сентября.

Кстати, о 10 сентября говорили и журналисты: именно эту дату они называют самой подходящей для презентации новых iPhone. Теперь остается ждать только официального подтверждения.

По последним слухам, в новой линейке будет три модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Им приписывают более емкие аккумуляторы, тройную основную камеру в старших моделях и двойную у преемника iPhone XR. Фронтальные камеры должны быть 10-мегапиксельными, а главные датчики основных камер — на 14 Мп. Новые модели должны выйти в сентябре.

Ожидается, что преемник iPhone XS Max будет стоить от $1099, а iPhone XS — $999. Новинка с двойной камерой, которая придет на смену iPhone XR, обойдется в $749.