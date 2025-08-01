Бета iOS 26 оказалась самой популярной за всю историю Apple

Кук также отметил, что такой уровень интереса свидетельствует о высокой вовлечённости аудитории и отличной динамике для всех платформ компании. Хотя конкретные цифры установок не были названы, глава Apple подчеркнул, что бета-версии стали доступны практически сразу после WWDC, и интерес к ним возник ещё до появления публичной беты. Важно отметить, что два года назад Apple отменила обязательный платёж в 99 долларов для установки бета-версий прошивок — теперь любому обладателю учётной записи разработчика не нужно платить за доступ, что тоже сказалось на росте установок. Тем не менее, главной причиной повышенного интереса стала именно система Liquid Glass. Новый интерфейс добавляет полупрозрачность, стеклянные визуальные эффекты, анимации и интерактивные элементы — всё это делает взаимодействие с устройствами более «живым» и органичным.