Бета-обновление iOS 12.2 предполагает скорый выход AirPods 2

В отличие от других устройств Apple, включая iPhone и iPad, беспроводные наушники AirPods не поддерживают команду «Hey Siri», если вы хотите сделать запрос. Вместо этого вам нужно дважды нажать любой наушник, но это может скоро измениться.

Свежая бета-версия iOS 12.2, выпущенная вместе с macOS 10.14.4, watchOS 5.2 и tvOS 12.2, предполагает возможность общения с цифровым помощником Apple напрямую через AirPods 2 после выхода стабильной iOS 12.2 в конце этого года.

AirPods 2 будет выпущен в 2019 году вместе с множеством обновлений, включая поддержку беспроводной зарядки, обновление Bluetooth 5.0 и новый чип W-серии. Предположительно, обновления могут включать в себя увеличение времени автономной работы наушников, что, как многие считают, является причиной того, что нынешние поколения AirPods не поддерживают запуск Siri голосовой командой.