Бета-версии OxygenOS для OnePlus 5 и 5T устранят проблему со звуком

Компания OnePlus объявил о выпуске своих последних сборок OxygenOS Open Beta для пользователей OnePlus 5 и OnePlus 5T. Новые сборки предоставляют версию Open Beta 24 для пользователей OnePlus 5 и версию 22 для пользователей 5T.

Они основаны на Android 9 Pie и будут получены через OTA-обновление для тех, кто уже подписан на программу OnePlus Open Beta. Обновления исправляют случайные сбои аудио-тюнера, а также будут содержать общие исправления ошибок и улучшения производительности. Обновления довольно большие - около 1,7 ГБ. Поскольку это бета-версии OnePlus предупреждает, что оно может быть не таким стабильным, как официальные OTA-релизы. Производитель просит сообщать о любых проблемах с бета-версиями OxygenOS 24 и 22 через приложение сообщества OnePlus.