Бета-версия ColorOS 12 уже доступна для Reno6, Reno5, Reno5 Marvel Edition, A74 5G

OPPO начала набор бета-тестеров ColorOS 12 для новой партии устройств на международных рынках. Последние телефоны, которые присоединились к бета-программе, включают OPPO Reno6, OPPO Reno5, OPPO Reno5 Marvel Edition Edition и OPPO A74 5G.

Выпустив бета-версии ColorOS 12 на базе Android 12 для более дорогих и новых телефонов, OPPO сосредоточила свое внимание на более старых и менее дорогих устройствах с той же целью. Бета-тестеры получат обновление бета-версии ColorOS 12 через OTA в течение 3 дней с момента регистрации. К сожалению, OPPO не раскрывает график стабильных выпусков своего программного обеспечения. Однако, учитывая текущие темпы стабильного развертывания ColorOS 12, эти телефоны могут получить доступ к стабильным сборкам уже в конце января 2022 года.
Комментарии и отзывы ColorOS 12
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