Бета-версия ColorOS 13 доступна для публичного тестирования на OnePlus 10 Pro

OnePlus запускает бета-версию ColorOS 13 для публичного тестирования для смартфона OnePlus 10 Pro. На данный момент, обновление доступно для владельцев смартфонов в Китае. Стоит напомнить, что OnePlus использует программное обеспечение ColorOS для своего телефона в Китае, а во всем мире бренд использует OxygenOS. Регистрация для бета-теста уже открыта. Количество мест ограничено. ColorOS 13 все ще находится на стадии разработки и может содержать ошибки и проблемы. Производитель рекомендует сделать резервную копию, во избежании потери данных.

Когда выйдет финальная версия ColorOS 13 не сообщается.