Бета-версия EMUI 9.0 на Android Pie доступна на Honor 10

2018-10-17, Автор - Айдар Габдулхаков; [207]
Недавно нам стало известно о том, что всем известный бренд Honor начал тестировать новый пользовательский интерфейс EMUI 9 на Android 9 Pie для своего флагмана Honor 9. Следует отметить, что к данной программе присоединились и российские пользователи, которые ранее успели зарегистрировать свои устройства для участия в данном тесте. В сети уже успела появиться информация о новой сборке. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

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  • Повышена скорость запуска и работы приложений
  • Улучшена система автозаполнения паролей
  • Есть возможность откатить систему до версии EMUI 8.1 и многое другое

Когда именно завершится тестирование пока не известно, не говоря о дате релиза коммерческой прошивки. Новый интерфейс работает на базе операционной системы Android Pie. Разработчики сумели создать простой, но в то же время интересный дизайн, который, несомненно заинтересует пользователей. Благодаря нововведениям удалось существенно обезопасить личные данные пользователя.

Следует отметить, что новое обновление не удалит персональные данные с телефона, но разработчики все же советуют создать резервную копию перед тем, как начать обновление. Кроме того, возможно, сторонние приложения могут не работать, либо работать некорректно. Отдельное внимание следует уделить защите ваших данных. Пользователи теперь могут не беспокоиться, в случае если пароль был забыт. Система настроена так, что благодаря хранилищу паролей, она будет автоматически заполнять после проведения определенных процедур. Также не стоит обделять вниманием возможность системы понимать ваш ритм жизни, что позволяет полностью подстроиться под пользователя.

При помощи нового апдейта ваше устройство будет работать существенно быстрее. Все выполняемые процессы, которые раньше занимали ваше время, теперь будут выполняться практически сразу. Была существенно увеличена производительность игр и работа таких важных функций, как:
  • Сканирование
  • Платежи
  • Съемка
  • Обмен файлами и многое другое.
Другими словами, разработчикам удалось добиться отличного баланса с использованием современных технологий. Нам лишь остается ждать и надеяться на то, что в ближайшее время данный апдейт доберется до всех пользователей.

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