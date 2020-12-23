Бета-версия OxygenOS 5 для OnePlus 8/8 Pro с исправлением безопасности

OnePlus выпустила OxygenOS Open Beta 5 для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Последнее обновление содержит больше исправлений, обновленное исправление безопасности, новую функцию и эффект анимации.

Последняя открытая бета-версия для серии OnePlus 8 увеличивает уровень исправления безопасности до декабря 2020 года. Обновление также добавляет новую функцию под названием "Перемотка записи", которая позволяет пользователям записывать последние 30 секунд игрового процесса. Ещё обновление содержит эффект анимации, который активируется при переключении на фронтальную камеру.

Кроме того, сборка содержит исправления для отложенных сообщений, регулировки громкости, неработающего динамика и зависания телефона при воспроизведении музыки через Bluetooth.