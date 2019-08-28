Бета-версия iOS 13.1

Компания из Купертино перешла на бета-тестирование iOS 13.1, поскольку она уже подготовила iOS 13 к выпуску и, вероятно, готовится к выпуску iOS 13.1, которая направлена ​​на восстановление функций, которые изначально были доступны в iOS 13, но были удалены позже в процессе бета-тестирования: автоматизация ярлыков и совместное использование функций ETA в Apple Maps . Бета-версия для iOS 13.1 включает в себя улучшенные динамические обои, индикатор громкости AirPods , новые значки HomeKit , улучшения для поддержки мыши, улучшения HEVC, обновленную страницу настроек шрифтов и многое другое.

Ранее на этой неделе Apple исправила «непатентованную» ошибку в обновлении iOS 12.4.1, из-за которой ее самые последние iPhone были подвержены риску взлома.

В новом обновлении «12.4.1» представлено исправление уязвимости, в котором, по словам Apple, «вредоносное приложение может выполнять произвольный код с системными привилегиями».