Beyerdynamic Lagoon ANC - наушники с системой шумоподавления

Беспроводные наушники Lagoon ANC - это новейшая многофункциональная пара наушников с системой шумоподавления от BeyerDynamic. Они отличается от остальных системой световодов, которая информирует слушателей о состоянии подключения гарнитуры, уровне заряда батареи и многом другом. Beyerdynamic LAGOON ANC весят 280 г и оснащены аккумулятором на 1 100 мАч, что обеспечивает 24 часа работы с активированной системой шумоподавления или 45 часов без нее.

На внешней стороне правой ушной чаши находится сенсорная панель управления. Поворотные амбушюры вращаются на хомутах для удобной посадки. Beyerdynamic Lagoon ANC работают по стандарту Bluetooth 4.2 и поддерживают кодеки AAC и SBC. Также есть система персонализации звука MOSAY. Новинка продается по цене $ 599.