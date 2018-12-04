Сетевые источники поделились новыми подробностями и рендерами смартфона Lenovo Z5S, официальный выход которого запланирован на 6 декабря. Итак, аппарат получит 6,4-дюймовый дисплей Samsung AMOLED с разрешением 2340:1080 пикселей, который займет 95% площади передней панели, процессор Snapdragon 710, 4/6 ГБ оперативной и 64/256 ГБ флэш-памяти, фронтальную камеру на 20 Мп с поддержкой HDR и размытия фона, тройную основную камеру на 20, 12 и 8 Мп с системой оптической стабилизации, фазовым автофокусом и ночным режимом, сканер отпечатков пальцев, поддержку разблокировки по лицу и аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой.