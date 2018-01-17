Безрамочный Meizu M6s представлен официально

Как и было обещано, сегодня компания Meizu представила смартфон среднего уровня M6s, который может похвастаться популярным безрамочным дизайном и сканером отпечатков пальцев на боковой кромке. Новинку оснастили металлическим корпусом, 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (720:1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, 16 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, шестиядерным процессором Samsung Exynos 7872, 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки mCharge.

В качестве операционной системы здесь используется Android 7.1.2 Nougat с оболочкой Flyme OS 6. Meizu M6S будет доступен для покупки в Китае с 19 января по цене 155 долларов за версию с 32 ГБ памяти и 186 долларов за 64 ГБ.