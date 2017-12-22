Безрамочный Oppo A85 засветился в Китае

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Oppo A85, который еще не был представлен официально. Аппарат должен получить безрамочный дизайн с 5,7-дюймовым дисплеем почти во всю переднюю панель с разрешением HD+ (720:1440 пикселей), 13-Мп основную и 8-Мп фронтальную камеры, неназванный восьмиядерный процессор, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятор на 3090 мАч, поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, FM-радио, GPS и ГЛОНАСС. Габариты устройства равны 150,5:73,1:7,7 мм, а вес – 141 граммам. В качестве операционной системы будет использоваться Android 7.1 Nougat с оболочкой ColorOS 3.2.