Безрамочный Red Magic 10 Pro показали на фото

Компания Red Magic опубликовала фотографию смартфона Red Magic 10 Pro, заодно раскрыв параметры его дисплея. Итак, аппарат получит 6,85-дюймовый OLED-дисплей производства компании BOE с рамками шириной 1,25 мм, соотношением экрана к передней панели 95,3%, подэкранной фронтальной камерой, разрешением 2688:1216 точек (формат 1.5K), кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, а также топовую 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой 4,32 ГГц и графическим адаптером Adreno 830. Официальная презентация Red Magic 10 Pro ожидается 13 ноября.