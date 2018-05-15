Безрамочный Samsung Galaxy J6 засветился на живых фото

2018-05-15, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy J6; [33]
Сетевые источники поделились живыми фотографиями смартфона Galaxy J6, который еще не был представлен официально. Снимки подтверждают слухи о пластиковом корпусе и безрамочном дизайне. Также утверждается, что в Индии смартфон будет стоить 200 или 245 долларов в зависимости от модификации.

По предварительным данным, Samsung Galaxy J6 получит 5,6-дюймовый Infinity Display (предполагаемое разрешение 1480:720 пикселей, чипсет Exynos 7807, 2, 3 либо 4 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации, 32 либо 64 ГБ флеш-памяти, 13 Мп основную и 8 Мп фронтальную камеры, а также тот же самый аккумулятор на 3000 мАч. В качестве операционной системы будет использоваться Android Oreo.


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