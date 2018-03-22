Безрамочный ZTE Nubia V18 получил аккумулятор на 4000 мАч

Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью Nubia V18, которая получила безрамочный дизайн и емкий аккумулятор на 4000 мАч. Новинку также оснастили 6,01-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, 13 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС, а также предустановленной Android 7.1 Nougat с оболочкой Nubia UI 5.1. Габариты устройства равны 158,7:75,5:7,75 мм, а вес – 170 граммам. ZTE Nubia V18 будет продаваться в Китае с 29 марта по цене 205 долларов.