Безрамочный ZTE Nubia Z18 засветился на живых фото

В сети появились живые фото флагманского смартфона ZTE Nubia Z18, официальный анонс которого состоится весной или летом 2018 года. Аппарат заключен в массивный чехол, однако ключевые детали разглядеть можно. Прежде всего бросается в глаза крошечный вырез для фронтальной камеры на передней панели. Также отметим двойную основную камеру с двойной вспышкой и сканер отпечатка пальцев на задней панели. Что до характеристик, то слухи прочат устройству процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти, а также дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9.