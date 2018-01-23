Безрамочный смартфон Meizu 15 Plus

2018-01-23, Автор - Мария Шмелева; [121]
Компания Meizu, выпустит в этом году в первой половине, смартфон среднего класса. Модель получила сдвоенную тыльную камеру. Предусмотрены Bluetooth 5 и Wi-Fi-модули, модем Snapdragon X20 LTE (скорость загрузки данных до 1,2 Гбит/с). Будут предлагаться версии с 6 и 8 Гб ОЗУ. Вместимость флэш-накопителя – 128 Гб.В основе гаджета лежит мощный чип Snapdragon 845 от Qualcomm с 8-ю ядрами Kryo 385 (четырьмя 2,8-гигагерцевыми и четырьмя 1.8-гигагерцевыми). Роль GPU исполняет Adreno 630.Стоимсоть смартфона известна 560 долларов.


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