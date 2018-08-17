Безрамочный смартфон Vivo V11 показался на качественных фото

Сетевые источники поделились характеристиками и качественными фотографиями смартфона Vivo V11, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят 6,41 дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и вырезом в форме капли, шустрой платформой Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальную камеру на 25 Мп, сканер отпечатков пальцев, встроенной под экран, аккумулятор на 3400 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 8.1. Старт продаж Vivo V11 ожидается в сентябре.