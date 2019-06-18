Безрамочный смартфон Z6 Pro и его функции

2019-06-18, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Z6 Pro; [90]
Накануне официального дебюта Lenovo выложила в Сеть рекламный тизер, демонстрирующий переднюю панель девайса. Разумеется, новинка, получит абсолютно безрамочный экран. Кроме того, корпус будет укреплен рамкой из металла.Среди инновационных технологий, которыми будет оснащена новинка, следует назвать функцию Hyper Video, позволяющую работать с изображениями, чье разрешение достигает 100 МП.Электронная схема гаджета базируется на мощном 8-ядерном чипсете Snapdragon 855, включающем в себя видеоконтроллер Adreno 640. По слухам, частота процессора в этой модели может быть разогнана.О стоимости новинки пока неизвестно.


Комментарии и отзывы Z6 Pro
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