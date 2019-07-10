Безрамочный смартфон от Samsung Galaxy A100

Смартфон получит так называемый дисплей Full Screen 2.0. Физические кнопки на корпусе полностью исчезнут, а фронтальная камера и сканер отпечатков пальцев переместятся под экран. Издание LetsGoDigital на основании известных патентов компании Samsung представило рендеры смартфона Galaxy A100, который гипотетически может стать первым в мире полностью безрамочным мобильным устройством.Производители смартфонов не первый год обещают представить миру абсолютно безрамочный смартфон с нулевыми рамками вокруг дисплея и эффективной областью передней панели в 100% или даже больше (за счет изогнутых краев). К сожалению, до сих пор подобные решения носят лишь концептуальный характер.О стоимости новинки пока неизвестно.