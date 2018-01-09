Безрамочный смартфон под названием Bluboo D5

Компания Bluboo решила выпустить в первой половине 2018 года смартфон, для такой категории , которой не важна начинка, а важна внешность. Bluboo D5 оснащен 5,5-дюймовым дисплеем от Sharp с соотношением сторон 18:9, а корпус смартфона цельнометаллический. На тыльной панели размещен дактилоскопический сканер. экран девайса лишен рамок с трех сторон. Устройство чем-то похоже на Xiaomi Mi Mix 2, при этом производитель даже не пытается скрывать, что готов переманить часть потенциальных покупателей Xiaomi Mi Mix 2.Стоимость составит менее 100 долларов