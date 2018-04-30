Был обновлен EK EVGA GTX 1080 Ti FTW3 Water Block

EK продолжает расширять свою линейку сво с RGB, выпустив EK-FC1080 GTX Ti FTW3 RGB, который совместим с видеокартами на базе EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3.Такое охлаждение позволит вашей высокопроизводительной видеокарте достичь более высоких показателей частоты, обеспечивая тем самым большую производительность во время игр или других интенсивных задач GPU. Этот водяной блок непосредственно охлаждает графический процессор, VRAM и VRM (модуль регулирования напряжения), поскольку вода течет непосредственно над этими критическими областями, что позволяет графической карте и ее VRM оставаться стабильной при полной нагрузке и высоком разгоне.