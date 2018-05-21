Был раскрыт UMIDIGI Z2 | Z2 Pro флагман с настоящей двойной камерой

Несколько дней назад, после огромного количества утечек, UMIDIGI Z2 и Z2 Pro были наконец объявлены. UMIDIGI взяла за основу что-то новое, хотя популярная «выемка» осталась, а так же появилось новое цветовое исполнение - градиент.

Новый флагманский смартфон Z2 Pro, оснащен процессором Helio P60, который сопоставим с Snapdragon 660, память объемом 6 ГБ RAM + 128 ГБ обеспечивает плавную работу, высокую производительность и возможности обучения AI. UMIDIGI Z2 Pro оснащен 18 Вт проводной и самой быстрой 15W QW беспроводной зарядкой. Передняя и задняя камера - 16M + 8M двойная камера. UMIDIGI Z2 Pro поддерживает 7 сетевых режимов и 36 глобальных диапазонов. Флагманский смартфон UMIDIGI Z2 Pro также имеет функцию NFC. Также появились первые снимки этого телефона, поэтому мы можем, наконец, увидеть внутренности телефона.

Учитывая, что он не является водонепроницаемым устройством, демонтаж задней пластины UMIDIGI Z2 Pro прост. Герметик был применен к внутренним элементам цветной задней части стекла, но с помощью инструмента ifixit нет необходимости его нагревать, чтобы вскрыть телефон. Перед тем, как полностью снять заднюю панель, вы должны обратить внимание на считыватель отпечатков пальцев, который прикреплен к задней панели. Итак, сначала вам нужно отключить его. На приведенных ниже изображениях вы можете увидеть важные компоненты телефона в деталях.